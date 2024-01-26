Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин поручил включить в нацпроект о космосе запуск спутников с участием молодежи
Президент России Владимир Путин поручил расширить готовящийся национальный проект о формировании индустрии космических сервисов. Об этом говорится в перечне, опубликованном на сайте Кремля.
Глава государства поручил включить в нацпроект мероприятия, продукты и технологии, которые предусматривают создание и запуск малых космических аппаратов при участии молодежи — школьников и студентов, ученых.
Кроме того, необходимо внести в него создание и развитие на базе школ и вузов сети наземных исследовательских комплексов. Их представители займутся работой с запущенными в космос малыми космическими аппаратами.
Привлечь к такой работе в том числе могут заинтересованных иностранных граждан и организации.
Выполнением поручения займутся Правительство, Минпросвещения, Минобрнауки России и госкорпорация «Ростех».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»