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Общество 26 января 2024 11:59

Путин поручил включить в нацпроект о космосе запуск спутников с участием молодежи

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Президент России Владимир Путин поручил расширить готовящийся национальный проект о формировании индустрии космических сервисов. Об этом говорится в перечне, опубликованном на сайте Кремля.

Глава государства поручил включить в нацпроект мероприятия, продукты и технологии, которые предусматривают создание и запуск малых космических аппаратов при участии молодежи — школьников и студентов, ученых.

Кроме того, необходимо внести в него создание и развитие на базе школ и вузов сети наземных исследовательских комплексов. Их представители займутся работой с запущенными в космос малыми космическими аппаратами.

Привлечь к такой работе в том числе могут заинтересованных иностранных граждан и организации.

Выполнением поручения займутся Правительство, Минпросвещения, Минобрнауки России и госкорпорация «Ростех».

#космический аппарат #Владимир Путин #нацпроекты #национальные проекты
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