Путин поручил включить меры поддержки молодежи во все нацпроекты

Президент РФ Владимир Путин поручил Кабмину включить мероприятия по поддержке молодежи во все национальные проекты. Перечень поручений главы государства по реализации послания Федеральному Собранию размещен на сайте Кремля.

В документе говорится: «обеспечить включение в каждый национальный проект (программу) мероприятий, направленных на поддержку молодежи».

Поручение должно быть исполнено до 15 сентября этого года.

Во время своего выступления с посланием Федеральному Собранию глава государства предложил в каждом нацпроекте предусмотреть специальный раздел, направленный на поддержку молодых людей. По его словам, положения о демографическом развитии, защите семьи и детства были обозначены в обновленной Конституции РФ, поэтому их необходимо воплотить в работе всех уровней власти.

Нацпроекты реализуются с 2019 года на основании «майских указов» Владимира Путина и охватывают 12 направлений стратегического развития страны, таких как «Образование», «Здравоохранение», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жилье и городская среда» и др.