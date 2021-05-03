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Ру Тат
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3 мая 2021  19:43

Путин поручил включить меры поддержки молодежи во все нацпроекты

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Президент РФ Владимир Путин поручил Кабмину включить мероприятия по поддержке молодежи во все национальные проекты. Перечень поручений главы государства по реализации послания Федеральному Собранию размещен на сайте Кремля.

В документе говорится: «обеспечить включение в каждый национальный проект (программу) мероприятий, направленных на поддержку молодежи». 
Поручение должно быть исполнено до 15 сентября этого года.  

Во время своего выступления с посланием Федеральному Собранию глава государства предложил в каждом нацпроекте предусмотреть специальный раздел, направленный на поддержку молодых людей. По его словам, положения о демографическом развитии, защите семьи и детства были обозначены в обновленной Конституции РФ, поэтому их необходимо воплотить в работе всех уровней власти.

Нацпроекты реализуются с 2019 года на основании «майских указов» Владимира Путина и охватывают 12 направлений стратегического развития страны, таких как «Образование», «Здравоохранение», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жилье и городская среда» и др.

нацпроект послание федеральному собранию владимир путин
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