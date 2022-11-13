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Политика
13 ноября 2022  16:02

Путин поручил вернуть домой мобилизованных студентов из ДНР и ЛНР

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Студенты из Донецкой и Луганской народных республик, призванные на службу до вхождения регионов в РФ, смогут вернуться домой. Поручение об их демобилизации дал Президент России Владимир Путин, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«В настоящее время силы народной милиции интегрированы в Вооруженные Силы РФ после вступления ДНР и ЛНР в состав России. Путин дал поручение провести демобилизацию студентов и организовать возвращение к месту обучения», — приводит слова пресс-секретаря главы государства РИА Новости.

Таким образом, вернувшись домой, молодые люди смогут продолжить обучение.

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