Путин поручил в апреле запустить госпрограмму по защите долгосрочных сбережений граждан

Важно создать дополнительные условия для граждан вкладывать деньги и зарабатывать дома – внутри России. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию. Он попросил Правительство ускорить внесение в Госдуму законопроектов для запуска соответствующей государственной программы уже с апреля этого года.

«В мире важным источником инвестиционных ресурсов являются долгосрочные сбережения граждан. И у нас также нужно стимулировать приток в сферу инвестиций», – сказал глава государства.

При этом, по его словам, необходимо гарантировать сохранность вложений граждан в добровольные пенсионные накопления. «Здесь должен быть такой же механизм, как в системе страхования банковских вкладов», – уточнил Путин.

Он напомнил, что такие вклады граждан в объеме до 1,4 млн рублей застрахованы государством, и их возврат гарантирован.

«Для добровольных пенсионных накоплений предлагаю установить вдвое большую сумму – до 2,8 млн рублей», – подчеркнул Президент.

Надо защитить вложения граждан и в другие долгосрочные инвестиционные инструменты, в том числе от возможного банкротства финансовых посредников, добавил Путин.