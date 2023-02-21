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Путин поручил в апреле запустить госпрограмму по защите долгосрочных сбережений граждан
Важно создать дополнительные условия для граждан вкладывать деньги и зарабатывать дома – внутри России. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию. Он попросил Правительство ускорить внесение в Госдуму законопроектов для запуска соответствующей государственной программы уже с апреля этого года.
«В мире важным источником инвестиционных ресурсов являются долгосрочные сбережения граждан. И у нас также нужно стимулировать приток в сферу инвестиций», – сказал глава государства.
При этом, по его словам, необходимо гарантировать сохранность вложений граждан в добровольные пенсионные накопления. «Здесь должен быть такой же механизм, как в системе страхования банковских вкладов», – уточнил Путин.
Он напомнил, что такие вклады граждан в объеме до 1,4 млн рублей застрахованы государством, и их возврат гарантирован.
«Для добровольных пенсионных накоплений предлагаю установить вдвое большую сумму – до 2,8 млн рублей», – подчеркнул Президент.
Надо защитить вложения граждан и в другие долгосрочные инвестиционные инструменты, в том числе от возможного банкротства финансовых посредников, добавил Путин.
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