Путин поручил в 2023 году разработать концепцию Всемирного фестиваля молодежи

Федеральное агентство по делам молодежи должно разработать и представить концепцию Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который планируется провести в России этом году. Перечень поручений по итогам заседания Госсовета РФ, прошедшего 22 декабря, опубликован на сайте Кремля.

«Росмолодежи разработать совместно с Минпросвещения России, представить концепцию проведения Всемирного фестиваля молодежи и студентов в России в 2023 году», – сказано в тексте.

Ответственными за исполнение этого поручения Президент РФ Владимир Путин назначил главу Минпросвещения Сергея Кравцова, министра науки и высшего образования РФ Василия Фалькова и руководителя Росмолодежи Ксению Разуваеву.