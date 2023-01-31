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Общество
31 января 2023  19:37

Путин поручил в 2023 году разработать концепцию Всемирного фестиваля молодежи

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Федеральное агентство по делам молодежи должно разработать и представить концепцию Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который планируется провести в России этом году. Перечень поручений по итогам заседания Госсовета РФ, прошедшего 22 декабря, опубликован на сайте Кремля.

«Росмолодежи разработать совместно с Минпросвещения России, представить концепцию проведения Всемирного фестиваля молодежи и студентов в России в 2023 году», – сказано в тексте.

Ответственными за исполнение этого поручения Президент РФ Владимир Путин назначил главу Минпросвещения Сергея Кравцова, министра науки и высшего образования РФ Василия Фалькова и руководителя Росмолодежи Ксению Разуваеву. 

#Владимир Путин #поручения президента #молодежная политика
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