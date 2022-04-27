Президент России Владимир Путин поручил увеличить уставной капитал «Росагролизинга» с условием сдерживания цен на сельскохозяйственную технику. Об этом говорится в списке поручений главы государства, опубликованных пресс-службой Кремля.

«Представить предложения: <...> об увеличении уставного капитала акционерного общества „Росагролизинг“ при условии привлечения этим акционерным обществом внебюджетных средств и недопущения необоснованного роста стоимости реализуемых им сельскохозяйственной техники и оборудования», — подчеркивается в поручении.

Помимо этого, он поручил изучить вопрос об использовании ставки НДС в размере 0% при выполнении работ по ремонту и обслуживанию морских судов и судов вмешанного типа, а также судов рыбопромыслового флота.