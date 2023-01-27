Путин поручил увеличить торговлю в нацвалютах с СНГ, Азией, Африкой и Латинской Америкой

России необходимо опережающими темпами развивать торговлю со странами СНГ, Азии, Африки и Латинской Америки. Такое поручение на 2023 год ЦБ и Правительству РФ дал Президент России Владимир Путин.

«Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ и Банком России при реализации мер по достижению национальных целей развития РФ на период до 2030 года уделить особое внимание <...> достижению в 2023 году следующих целей и целевых показателей: опережающие темпы роста внешней торговли с государствами — участниками Содружества Независимых Государств и иными дружественными государствами, в том числе со странами Азии, Африки и Латинской Америки, с учетом осуществления расчетов и платежей в национальных валютах РФ и дружественных государств», — отмечается в поручениях, опубликованных на сайте Кремля.

Ответственными за выполнение поручения назначены Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Первый доклад по этому вопросу должен быть представлен главе государства до 1 марта текущего года.