Путин поручил увеличить срок промышленной ипотеки до 10 лет

Фото: © «Татар-информ»

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность расширения программы промышленной ипотеки. Список поручений по итогам встречи с руководителями российских предприятий обрабатывающей промышленности опубликован на сайте Кремля.

«С учетом ранее данных поручений рассмотреть вопросы, касающиеся расширения программы промышленной ипотеки, предусмотрев увеличение предельного срока кредита до 10 лет и максимального размера кредита до 1,5 млрд рублей», – сказано в документе.

Ответственным за исполнение назначен Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Доклад главе государства должны представить до 15 ноября 2023 года.

Кроме того, Кабмину следует рассмотреть вопрос продления корпоративных программ повышения конкурентоспособности, предусмотрев необходимое финансирование, до 2030 года, а также возможность увеличить сроки предоставления льготных займов Фонда развития промышленности в рамках программы формирования компонентной и ресурсной базы.