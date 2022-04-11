Путин поручил увеличить объемы экспортных товаров на внутреннем рынке

Президент России Владимир Путин поставил Правительству РФ задачу сохранить объемы производства и увеличить поставки экспортных товаров на внутренний рынок. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации <…> осуществлять мониторинг ситуации на рынках товаров с высокой долей экспортных поставок и принять меры по сохранению объемов производства экспортных товаров и увеличению объемов их поставок на внутренний рынок», — сказано в тексте поручения.

Кроме того, по поручению главы государства необходимо обеспечить российский продовольственный рынок достаточным количеством товаров первой необходимости, лекарственных препаратов и медицинских изделий.

Первый доклад должен быть представлен Правительством до 25 апреля, после чего кабинет станет отчитываться об исполнении порученного ежемесячно.