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Путешествия и туризм
10 июня 2022  04:29

Путин поручил увеличить максимальный размер туристического кешбэка

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Президент РФ Владимир Путин поручил увеличить предельный размер туристического кешбэка. При поездках на Дальний Восток возвращаться на счет должна сумма до 40 тысяч рублей.

Поручение опубликовано на сайте Кремля. Срок исполнения поручения определен до 30 сентября 2022 года.

Ранее сообщалось, что осенью в России начнется новый этап туристического кешбэка за поездки по стране. Ростуризм уже зарезервировал средства на его проведение.

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