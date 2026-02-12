Путин поручил утвердить концепцию повышения уровня цифровой грамотности населения
Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ утвердить концепцию повышения уровня цифровой грамотности населения всех возрастов. Документ опубликован на сайте Кремля.
Срок исполнения – 1 июля 2026 года.
«Правительству Российской Федерации:… утвердить концепцию повышения уровня цифровой грамотности населения всех возрастов, предусмотрев обучение граждан навыкам информационной безопасности», – говорится в документе.