news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 12 февраля 2026 11:27

Путин поручил утвердить концепцию повышения уровня цифровой грамотности населения

Читайте нас в
Телеграм
Путин поручил утвердить концепцию повышения уровня цифровой грамотности населения
Президент России Владимир Путин
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ утвердить концепцию повышения уровня цифровой грамотности населения всех возрастов. Документ опубликован на сайте Кремля.

Срок исполнения – 1 июля 2026 года.

«Правительству Российской Федерации:… утвердить концепцию повышения уровня цифровой грамотности населения всех возрастов, предусмотрев обучение граждан навыкам информационной безопасности», – говорится в документе.

#Владимир Путин #цифровая грамотность #поручение президента рф
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«До 90% поражений идет «птичками»»: оператор БПЛА из Альметьевска о службе на СВО

«До 90% поражений идет «птичками»»: оператор БПЛА из Альметьевска о службе на СВО

11 февраля 2026
«Это мизер!»: Минуллина назвала депутатам Татарстана причины пробуксовки ГЧП

«Это мизер!»: Минуллина назвала депутатам Татарстана причины пробуксовки ГЧП

11 февраля 2026