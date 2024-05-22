Путин поручил утвердить индивидуальные программы развития для 10 регионов

Для 10 российских регионов будут утверждены индивидуальные программы социально-экономического развития. Соответствующее поручение по итогам совещания с членами Правительства РФ, прошедшего 4 апреля, дал Президент Владимир Путин.

«Правительству РФ утвердить индивидуальные программы социально-экономического развития <...> на 2025-2030 годы, предусмотрев выделение из федерального бюджета дополнительных бюджетных ассигнований в размере не менее 10 млрд рублей ежегодно на реализацию этих программ», — сказано в перечне поручений, опубликованном сегодня на сайте Кремля.

В список субъектов РФ попали Алтай, Калмыкия, Марий Эл, Тыва, Хакасия, Чувашия, Алтайский край и Кировская, Курганская, Псковская области. Камбину нужно выполнить поручение до 1 октября 2024 года.