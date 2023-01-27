news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Экономика
27 января 2023  10:05

Путин поручил уточнить методику определения цены на нефть для налогообложения

news_top_970_100

Правительство РФ должно усовершенствовать методику определения цены на нефть и продукты, производимые из нее, которая применяется при налогообложении нефтяных компаний в условиях санкционной политики Запада. Соответствующее поручение дал Президент РФ Владимир Путин по итогам совещания с членами Кабмина, состоявшегося 11 января. 

«Представить предложения по уточнению методики определения цены на нефть и нефтепродукты, применяемой в целях налогообложения организаций нефтяной отрасли, для минимизации негативного влияния на доходы федерального бюджета с учетом особенностей формирования индикативных цен на нефть в условиях санкционных ограничений», – сказано в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Ответственным за исполнение поручения назначен Председатель Кабмина Михаил Мишустин. Доклад главе государства должны представить до 1 марта.

#Владимир Путин
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное