Путин поручил уточнить методику определения цены на нефть для налогообложения

Правительство РФ должно усовершенствовать методику определения цены на нефть и продукты, производимые из нее, которая применяется при налогообложении нефтяных компаний в условиях санкционной политики Запада. Соответствующее поручение дал Президент РФ Владимир Путин по итогам совещания с членами Кабмина, состоявшегося 11 января.

«Представить предложения по уточнению методики определения цены на нефть и нефтепродукты, применяемой в целях налогообложения организаций нефтяной отрасли, для минимизации негативного влияния на доходы федерального бюджета с учетом особенностей формирования индикативных цен на нефть в условиях санкционных ограничений», – сказано в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Ответственным за исполнение поручения назначен Председатель Кабмина Михаил Мишустин. Доклад главе государства должны представить до 1 марта.