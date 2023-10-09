Путин поручил интенсивнее роботизировать госкорпорации

Опубликован перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Среди прочего в нем есть поручение для Правительства РФ обеспечить более активную роботизацию госкорпораций.

С этой целью до 1 марта 2024 года необходимо «принять решения, направленные на установление обязательных требований по повышению уровня роботизации в государственных корпорациях», говорится в распоряжении.

Ответственным назначен глава Кабинета министров Михаил Мишустин.