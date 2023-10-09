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Путин поручил интенсивнее роботизировать госкорпорации
Опубликован перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Среди прочего в нем есть поручение для Правительства РФ обеспечить более активную роботизацию госкорпораций.
С этой целью до 1 марта 2024 года необходимо «принять решения, направленные на установление обязательных требований по повышению уровня роботизации в государственных корпорациях», говорится в распоряжении.
Ответственным назначен глава Кабинета министров Михаил Мишустин.
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