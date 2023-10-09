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Экономика 9 октября 2023 18:51

Путин поручил интенсивнее роботизировать госкорпорации

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Опубликован перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Среди прочего в нем есть поручение для Правительства РФ обеспечить более активную роботизацию госкорпораций.

С этой целью до 1 марта 2024 года необходимо «принять решения, направленные на установление обязательных требований по повышению уровня роботизации в государственных корпорациях», говорится в распоряжении.

Ответственным назначен глава Кабинета министров Михаил Мишустин.

#Владимир Путин
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