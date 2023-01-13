Путин поручил установить штрафы для компаний, допустивших утечку персональных данных

Правительство РФ до 1 июля изучит вопрос об установлении оборотных штрафов для компаний, допустивших утечку персональных данных. Такое поручение Кабмину дал Президент России Владимир Путин.

«Рассмотреть вопросы об установлении оборотных штрафов в отношении компаний, допускающих утечку персональных данных, усилении ответственности за их незаконный оборот и иные нарушения законодательства в области персональных данных и представить предложения по внесению соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации», — говорится в перечне, опубликованном пресс-службой Кремля.

Оборотные штрафы исчисляются в зависимости от годовой выручки компании и составляют какой-либо процент от нее.