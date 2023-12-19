news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Экономика 19 декабря 2023 22:38

Путин поручил установить очередь на газоснабжение льготников — в приоритете участники СВО

Скопировать ссылку

Президент России Владимир Путин поручил установить приоритетность очередности газоснабжения льготников. Особое внимание он поручил уделить участникам специальной военной операции и членам их семей, говорится в перечне на сайте Кремля.

«Установление приоритетов очередности газоснабжения льготных категорий потребителей, в особенности участников специальной военной операции и членов их семей, а также поддержку малоимущих граждан и лиц с низкими доходами в приобретении и установке газоиспользующего оборудования», — отмечается в тексте.

Также Президент поручил принять меры для увеличения числа работников и технического ресурса газораспределительных станций и устранить недостатки, которые были обнаружены в ходе проверки Контрольного управления Президента РФ.

Работа поручена Правительству России, органам исполнительной власти и ПАО «Газпром».

Этим же документом контроль за проведением социальной газификации в России возложен на «Народный фронт»

#Владимир Путин #газоснабжение #газификация
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100