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Политика 24 июня 2024 11:57

Путин поручил усовершенствовать практику отобрания детей органами опеки

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Президент России Владимир Путин дал поручение Правительству относительно работы органов опеки и попечительства, сообщается на сайте Кремля.

Глава государства призвал проанализировать деятельность опеки в части отобрания детей у родителей или у одного из них либо у других лиц, на попечении которых они находятся. Если потребуется, должны быть разработаны предложения для усовершенствования работы органов.

Контролировать исполнение поручения будут Премьер-министр России Михаил Мишустин и должностные лица в регионах. Оно должно быть выполнено до 1 декабря текущего года.

#опека #Владимир Путин
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