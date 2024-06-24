Путин поручил усовершенствовать практику отобрания детей органами опеки

Президент России Владимир Путин дал поручение Правительству относительно работы органов опеки и попечительства, сообщается на сайте Кремля.

Глава государства призвал проанализировать деятельность опеки в части отобрания детей у родителей или у одного из них либо у других лиц, на попечении которых они находятся. Если потребуется, должны быть разработаны предложения для усовершенствования работы органов.

Контролировать исполнение поручения будут Премьер-министр России Михаил Мишустин и должностные лица в регионах. Оно должно быть выполнено до 1 декабря текущего года.