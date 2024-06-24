Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин поручил усовершенствовать практику отобрания детей органами опеки
Президент России Владимир Путин дал поручение Правительству относительно работы органов опеки и попечительства, сообщается на сайте Кремля.
Глава государства призвал проанализировать деятельность опеки в части отобрания детей у родителей или у одного из них либо у других лиц, на попечении которых они находятся. Если потребуется, должны быть разработаны предложения для усовершенствования работы органов.
Контролировать исполнение поручения будут Премьер-министр России Михаил Мишустин и должностные лица в регионах. Оно должно быть выполнено до 1 декабря текущего года.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»