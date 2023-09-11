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Путин поручил ускорить введение культурных кластеров в регионах
В регионах необходимо ускорить ввод культурных кластеров. Они становятся точками притяжения для местных жителей и туристов, несут воспитательную и образовательную функции, заявил Президент России Владимир Путин.
Он отметил, что благодаря таким объектам в регионах появляются новые возможности для творческой реализации молодежи, развития ее талантов. Подобные учреждения работают во Владивостоке, Кемерове, Калининграде и позволяют ребятам получать современное и качественное образование в пределах родного региона.
«Подчеркну, что культурные кластеры — помимо воспитательной, просветительской миссии — дают хороший стимул комплексному развитию регионов, — добавил глава государства. — Окружающие их общественные пространства, прогулочные зоны и парки становятся точками роста, притяжения для местных жителей и туристов. В городах за счёт и культурных кластеров, и своих проектов для спорта, по благоустройству территорий, развитию новых креативных индустрий в целом формируется современная, гармоничная среда для жизни».
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