Путин поручил ускорить упрощение регистрации лекарств по правилам ЕАЭС

Минздрав и Минэкономразвития России должны ускорить внесение изменений, которые упростят процедуру регистрации лекарств в соответствии с правом ЕАЭС. Соответствующее поручение по итогам встречи с членами Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», состоявшейся 26 мая, дал Президент РФ Владимир Путин.

«Минздраву России совместно с Минэкономразвития России ускорить внесение в Правила регистрации и экспертизы лекарственных средств для медицинского применения изменений, предусматривающих упрощение процедуры приведения регистрационных досье зарегистрированных в Российской Федерации лекарственных препаратов в соответствие с правом ЕАЭС», – сказано в документе.

Ответственными за исполнение поручения назначены министр здравоохранения Михаил Мурашко и министр экономического развития страны Максим Решетников. Они должны подготовить доклад до 1 октября.