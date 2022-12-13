Путин поручил ускорить работу по созданию эффективных транспортных коридоров

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России необходимы эффективно действующие транспортные коридоры. Это поможет снизить число трасс, работающих с перегрузкой, и развить дорожную сеть страны. Об этом на церемонии открытия движения на новых объектах дорожной сети заявил Президент РФ Владимир Путин.

«Безусловно, работа по созданию эффективных транспортных коридоров должна быть продолжена, — подчеркнул он. — В целом за счет развития дорожной сети нам нужно повысить пропускную способность российских автострад, уменьшить долю федеральных и региональных трасс, действующих в режиме перегрузки».

При этом, заметил глава государства, необходимо снизить аварийность на дорогах, минимизировать число пробок и узких мест на уже существующих трассах. Для этого в первую очередь важно сконцентрировать внимание на местах высокой концентрации ДТП и аварийных участках дорожной сети

«От решения этого вопроса напрямую зависит сбережение жизни и здоровья наших граждан», — заключил он.