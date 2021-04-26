Путин поручил ускорить работу для усиления защиты персональных данных россиян

Необходимо ускорить работу по внесению поправок в законодательство для усиления защиты персональных данных жителей РФ и содействия развитию отечественных организаций, занимающихся созданием программного обеспечения. Соответствующее поручение дал Правительству Президент России Владимир Путин.

«Ускорить подготовку и внесение в федеральный закон „О персональных данных“ изменений, направленных на усиление защиты персональных данных граждан, а также на содействие развитию российских организаций, разрабатывающих программное обеспечение и программно-аппаратные комплексы», — отмечается в поручении, опубликованном пресс-службой Кремля.

Кабмину необходимо доложить о работе до 1 июля.