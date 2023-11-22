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Путин поручил усилить уголовную ответственность за утечки данных из баз таможенников
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Президент России Владимир Путин поручил усилить уголовную ответственность за незаконное получение, использование и распространение сведений из баз таможенных органов. Об этом говорится в перечне, опубликованном на сайте Кремля.
Работа возложена на Правительство, Верховный суд, Генпрокуратуру, Следком, ФСБ и МВД.
Доклад о принятых мерах должен быть представлен до 20 декабря 2023 года.
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