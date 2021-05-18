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Ру Тат
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18 мая 2021  00:26

Путин поручил усилить меры безопасности в Петербурге на время проведения ЧЕ по футболу

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С 2 июня по 12 июля в Санкт-Петербурге будут введены усиленные меры безопасности в связи с чемпионатом Европы по футболу UEFA. Данный указ был подписан Президентом России Владимиром Путиным.

«Ввести с 2 июня по 12 июля 2021 года на территориях города Санкт-Петербурга и Выборгского района Ленинградской области, а также в прилегающих к ним акваториях усиленные меры безопасности в связи с проведением мероприятий чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года», — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Помимо этого, будет создан межведомственный оперштаб, который займется обеспечением безопасности при проведении соревнований.

Ранее власти Петербурга объявили, что готовы повысить заполняемость трибун с 50 до 75%, если санитарно-эпидемиологическая обстановка будет благоприятной.

чемпионат европы по футболу Владимир Путин
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