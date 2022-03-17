Путин поручил усилить господдержку российской индустрии товаров для детей

Президент России Владимир Путин поручил Правительству усилить государственную поддержку и развитие отечественной индустрии детских товаров на период с 2020 по 2024 год. Кроме того, Кабмин должен определить источники финансирования таких мероприятий, сообщает пресс-служба Кремля.

В части господдержки необходимо стимулировать закупки таких товаров за счет федерального бюджета и расширить список продукции, облагаемой льготным НДС в размере 10%.

Помимо этого, говорится в документе, Правительство должно изучить вопрос расширения ассортимента детских товаров, включенных в список непродовольственных товаров первой необходимости.