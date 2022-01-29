Путин поручил упростить получение выплат живущими в ДНР и ЛНР россиянами

главы государства, данных по итогам прошедшего 9 декабря заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

«Правительству Российской Федерации <…> рассмотреть вопрос о предоставлении гражданам Российской Федерации, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, возможности подачи с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг заявлений на получение социальных выплат и льгот без указания регистрации по месту жительства на территории Российской Федерации <…>», — сказано в документе, опубликованном на сайте московского Кремля.

При этом при необходимости должны быть представлены предложения об изменении порядка предоставления соответствующих социальных выплат и льгот.

Об исполнении поручения Премьер-министр РФ Михаил Мишустин должен будет отчитаться до 1 мая этого года.