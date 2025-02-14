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СВО 14 февраля 2025 11:40

Путин поручил улучшить механизмы поиска пропавших без вести на СВО

Президент России Владимир Путин дал указание Министерству обороны представить до 1 апреля предложения по улучшению поиска пропавших без вести в ходе специальной военной операции, пишет ТАСС.

Минобороны должно представить предложения об усовершенствовании механизма поиска военнослужащих, которые без вести пропали во время выполнения задач СВО, а также меры поддержки для их семей. Ответственным за выполнение задания назначен министр обороны РФ Андрей Белоусов, говорится в опубликованном перечне поручений по итогам пресс-конференции 19 декабря.

На пресс-конференции также рассматривались вопросы информирования и финансовой поддержки семей военнослужащих, которые пропали без вести в зоне специальной военной операции.

#спецоперация #СВО #пропавшие без вести #Владимир Путин #Минобороны
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