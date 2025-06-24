Путин поручил улучшить механизм налогообложения для нерезидентов России

Президент России Владимир Путин дал поручение Правительству представить предложения по улучшению системы налогообложения для физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами страны.

Соответствующее поручение содержится в перечне задач, сформированном по итогам встречи главы государства с членами Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», которая состоялась 13 мая 2025 года. Документ опубликован на официальном сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации при участии Общероссийской общественной организации "Деловая Россия": подготовить и представить предложения по совершенствованию механизма налогообложения лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации», — говорится в сообщении.