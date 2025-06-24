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Экономика 24 июня 2025 21:31

Путин поручил улучшить механизм налогообложения для нерезидентов России

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Президент России Владимир Путин дал поручение Правительству представить предложения по улучшению системы налогообложения для физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами страны.

Соответствующее поручение содержится в перечне задач, сформированном по итогам встречи главы государства с членами Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», которая состоялась 13 мая 2025 года. Документ опубликован на официальном сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации при участии Общероссийской общественной организации "Деловая Россия": подготовить и представить предложения по совершенствованию механизма налогообложения лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации», — говорится в сообщении.

#Владимир Путин #поручение президента рф
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