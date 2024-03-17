Путин поручил учредить новую стипендию для студентов приоритетных специальностей

Студенты, получающие образование по приоритетным специальностям, могут начать получать стипендии размером 30 тыс. рублей. Соответствующее поручение по итогам встречи с учащимися вузов Калининградской области, прошедшей 25 января, дал Президент Владимир Путин.

«Правительству РФ совместно с Администрацией Президента РФ разработать проект указа <...> об учреждении стипендии Президента РФ для студентов, осваивающих образовательные программы высшего образования, соответствующие приоритетам Стратегии научно-технологического развития РФ (взамен стипендий, предусмотренных указами <...> от 12 апреля 1993 года № 443 и от 14 сентября 2011 года № 1198), установив размер этой стипендии 30 тысяч рублей ежемесячно», – сказано в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Срок исполнения поручения – до 1 июня 2024 года, ответственные – Премьер-министр Михаил Мишустин и руководитель Администрации Президента Антон Вайно.