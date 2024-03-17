Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин поручил учредить новую стипендию для студентов приоритетных специальностей
Студенты, получающие образование по приоритетным специальностям, могут начать получать стипендии размером 30 тыс. рублей. Соответствующее поручение по итогам встречи с учащимися вузов Калининградской области, прошедшей 25 января, дал Президент Владимир Путин.
«Правительству РФ совместно с Администрацией Президента РФ разработать проект указа <...> об учреждении стипендии Президента РФ для студентов, осваивающих образовательные программы высшего образования, соответствующие приоритетам Стратегии научно-технологического развития РФ (взамен стипендий, предусмотренных указами <...> от 12 апреля 1993 года № 443 и от 14 сентября 2011 года № 1198), установив размер этой стипендии 30 тысяч рублей ежемесячно», – сказано в документе, опубликованном на сайте Кремля.
Срок исполнения поручения – до 1 июня 2024 года, ответственные – Премьер-министр Михаил Мишустин и руководитель Администрации Президента Антон Вайно.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»