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СВО 26 января 2024 11:20

Путин поручил учесть родных в других регионах при выплатах для семей погибших бойцов СВО

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При назначении региональных выплат семьям погибших участников специальной военной операции могут начать учитывать и родственников из других субъектов. Расширить поддержку для таких семей поручил Президент России Владимир Путин.

«Рекомендовать исполнительным органам субъектов Российской Федерации при назначении региональных выплат членам семей погибших (умерших) участников специальной военной операции учитывать также членов их семей, зарегистрированных по месту жительства в другом субъекте Российской Федерации», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Поручение дано высшим должностным лицам субъектов Федерации. Срок исполнения — до 1 апреля 2024 года.

#выплаты #погибшие #Владимир Путин
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