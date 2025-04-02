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Экономика 2 апреля 2025 20:43

Путин поручил тратить на нацпроекты средства от списания долгов по бюджетным кредитам

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Путин поручил тратить на нацпроекты средства от списания долгов по бюджетным кредитам
Президент России Владимир Путин
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поручил Правительству страны внести изменения в законодательство, чтобы регионы могли направлять высвобождаемые от списания по бюджетным кредитам средства на реализацию национальных проектов и на финансирование расходов, связанных с проведением специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Такую возможность должны получить субъекты Федерации, «уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых в 2024 году до выравнивания составлял от 0,65 до 0,85».

При этом не менее 50% высвобождаемых средств регионы должны будут тратить на воплощение в жизнь инфраструктурных проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства (в том числе – на замену лифтового оборудования в многоквартирных домах).

Изменения в законодательство должны быть внесены к 1 июня текущего, 2025 года. Ответственным назначен Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

#национальные проекты #спецоперация #ЖКХ
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