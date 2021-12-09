Путин поручил СПЧ уделить внимание незаконному распространению персональных данных

Совету по правам человека (СПЧ) следует обратить особое внимание на распространение персональных данных россиян без их ведома. Это нарушает права граждан, но им практически некуда обратиться с данной проблемой, заявил Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и прав человека.

«Не секрет, что сейчас в интернете на транснациональных платформах наблюдаются массовые случаи мошенничества, злоупотребления персональными данными граждан, а также распространения противоправного контента, в том числе затрагивающего интересы детей. При этом людям фактически некуда жаловаться», — приводит слова главы государства пресс-служба Кремля.

Он подчеркнул, что утечки персональных данных происходят слишком часто, поэтому следует принимать все необходимые решения, чтобы защитить права граждан.

Однако, по словам Путина, СПЧ уже внес вклад в решение проблемы исполнения международными IT-компаниями, работающими в РФ, местного законодательства. В том числе это касается злоупотребления использованием и распространением персональных данных россиян.

С 1 июля 2021 года в России был принят закон о «приземлении».

«Название его немного странноватое, я бы сказал, загадочное, но содержание вполне конкретное. Сформулированы требования к международным компаниям, работающим в российском сегменте интернета, по регистрации и открытию своих представительств в нашей стране», – пояснил Владимир Путин.