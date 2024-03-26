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Общество 26 марта 2024 20:15

Путин поручил создавать художественные фильмы для повышения престижа профессии ученого

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Президент России Владимир Путин поручил федеральному Правительству проработать возможность создавать художественные фильмы для популяризации профессии ученого. Перечень поручений, утвержденных по итогам заседания Совета по науке и образованию, опубликован на сайте Кремля.

«Принять меры, необходимые для обеспечения производства и проката полнометражных художественных фильмов, направленных на популяризацию достижений российской науки и повышение престижа профессии ученого», – сказано в тексте документа.

Глава государства ждет первый доклад по исполнению поручения до 1 июля, в последующем Кабмин должен предоставлять доклад каждый год. Ответственным назначен Премьер-министр Михаил Мишустин.

#поручение
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