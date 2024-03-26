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Путин поручил создавать художественные фильмы для повышения престижа профессии ученого
Президент России Владимир Путин поручил федеральному Правительству проработать возможность создавать художественные фильмы для популяризации профессии ученого. Перечень поручений, утвержденных по итогам заседания Совета по науке и образованию, опубликован на сайте Кремля.
«Принять меры, необходимые для обеспечения производства и проката полнометражных художественных фильмов, направленных на популяризацию достижений российской науки и повышение престижа профессии ученого», – сказано в тексте документа.
Глава государства ждет первый доклад по исполнению поручения до 1 июля, в последующем Кабмин должен предоставлять доклад каждый год. Ответственным назначен Премьер-министр Михаил Мишустин.
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