Путин поручил создать во всех нацпарках страны инфраструктуру для экотуризма

Во всех национальных парках России должна появиться инфраструктура для экологического туризма. Об этом говорится в перечне поручений по реализации послания Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию, опубликованном на сайте Кремля.

«Правительству РФ обеспечить в 2025 – 2030 годах создание во всех национальных парках страны инфраструктуры для экологического туризма (в том числе в целях возможности посещения таких парков детьми) <...>», – сказано в документе.

На эти цели планируется выделить не менее 30 млрд рублей – в результате в особо охраняемых природных территориях должны быть обустроены площадки для отдыха, музеи, визит-центры, экотропы и туристские маршруты.