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Путин поручил создать во всех нацпарках страны инфраструктуру для экотуризма
Во всех национальных парках России должна появиться инфраструктура для экологического туризма. Об этом говорится в перечне поручений по реализации послания Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию, опубликованном на сайте Кремля.
«Правительству РФ обеспечить в 2025 – 2030 годах создание во всех национальных парках страны инфраструктуры для экологического туризма (в том числе в целях возможности посещения таких парков детьми) <...>», – сказано в документе.
На эти цели планируется выделить не менее 30 млрд рублей – в результате в особо охраняемых природных территориях должны быть обустроены площадки для отдыха, музеи, визит-центры, экотропы и туристские маршруты.
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