Путин поручил создать русскоязычное «Евровидение»

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и администрации Президента разработать концепцию международного русскоязычного конкурса песни, сообщает ТАСС. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Задача должна быть выполнена до 1 октября 2021 года. Ответственными за исполнение поручения Путин назначил Премьер-министра Михаила Мишустина и советника Президента по культуре Владимира Толстого.

Ранее во время мартовской встречи главы государства с лауреатами премий культуры и искусства к Владимиру Путину обратился пианист Олег Аккуратов. Артист обратил внимание на то, что на международных конкурсах песни почти всегда исполняются на английском языке.