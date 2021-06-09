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9 июня 2021  11:27

Путин поручил создать русскоязычное «Евровидение»

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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и администрации Президента разработать концепцию международного русскоязычного конкурса песни, сообщает ТАСС. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Задача должна быть выполнена до 1 октября 2021 года. Ответственными за исполнение поручения Путин назначил Премьер-министра Михаила Мишустина и советника Президента по культуре Владимира Толстого.

Ранее во время мартовской встречи главы государства с лауреатами премий культуры и искусства к Владимиру Путину обратился пианист Олег Аккуратов. Артист обратил внимание на то, что на международных конкурсах песни почти всегда исполняются на английском языке.

#конкурс #евровидение #владимир путин
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