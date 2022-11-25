Путин поручил создать ресурс для актуализации документов воинского учета

Минцифры, ФНС и Минобороны займутся разработкой государственного информационного ресурса для актуализации документов воинского учета. Соответствующий указ подписал сегодня Президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ожидается, что платформа появится до 1 апреля 2024 года и объединит в себе информацию обо всех гражданах России, стоящих на воинском учете, кроме офицеров Службы внешней разведки и ФСБ в запасе.

В числе прочего на ресурсе разместят сведения о месте регистрации, имуществе, наличии судимости, водительских прав гражданина, данные о его здоровье, телефоны, адреса электронной почты.

Сбор и объединение данных в электронной форме произойдут до 30 декабря этого года.