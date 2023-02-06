Путин поручил создать рабочую группу по подготовке доклада в Совет ООН по правам человека

В России организуют рабочую группу для разработки и представления четвертого доклада для Совета ООН по правам человека. Соответствующее распоряжение подписано Президентом РФ Владимиром Путиным.

Согласно документу, в группу войдут представители МИД, Минюста, МВД, Минобороны, Минздрава и других министерств, ФАДН, ФСИН, Конституционного и Верховного суда РФ, Генпрокуратуры, ЦИК, омбудсменов по правам человека и по правам ребенка, Общественной палаты России.