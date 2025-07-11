Путин поручил создать программу развития пострадавшего от боевых действий приграничья

Президент России Владимир Путин поручил разработать и реализовать программу комплексного восстановления и развития приграничных территорий, пострадавших от обстрелов украинских войск и террористических актов.

Перечень поручений по итогам совещания с членами Правительства РФ, состоявшегося 22 мая, опубликовала пресс-служба Кремля.

Заниматься программой будут Правительство страны, Администрация Президента РФ, исполнительные органы у Белгородской, Брянской и Курской областей при участии Министерства обороны, Министерства внутренних дел и МЧС.

Документ должен быть составлен «с учетом мнения граждан, проживающих на этих территориях, обратив особое внимание на организацию взаимодействия с главами пострадавших муниципальных образований, волонтерскими и другими общественными организациями».

Первый отчет ответственным лицам следует представить до 15 июля текущего года. В дальнейшем им предстоит отчитываться ежеквартально.