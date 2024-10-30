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Экономика 30 октября 2024 14:15

Путин поручил создать программу по продвижению российских товаров за рубежом

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Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ и «Российскому экспортному центру» к концу 2024-го создать программу «Сделано в России». Ее цель – продвигать отечественные товары за рубежом.

Согласно поручению, опубликованному на сайте Кремля, ответственные за реализацию должны предусмотреть «план совместных действий заинтересованных» органов власти на всех уровнях, где особое внимание должны уделить «общим подходам к организации экспозиций российских товаропроизводителей на выставочных пространствах в иностранных государствах».

Ранее российский лидер положительно оценил программу «Сделано в России». Он отметил, что ее нужно расширить по охвату. По словам Президента, отечественные товары с высокой добавленной стоимостью зарубежные покупатели должны не просто узнавать, но и иметь возможность купить.

#Владимир Путин #Россия #заграница #продукция
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