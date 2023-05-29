Путин поручил создать президиум Военно-промышленной комиссии России

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании президиума Военно-промышленной комиссии РФ и внес изменения в ее состав. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В указе говорится, что президиум создан для совершенствования деятельности ВПК страны. В его обязанности войдет принятие оперативных решений, необходимых для успешной реализации задач и функций комиссии.

Кроме того, глава государства внес изменения в состав комиссии, в частности, включив в нее своих полномочных представителей в федеральных округах.