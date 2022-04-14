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Экономика
14 апреля 2022  19:38

Путин поручил создать план по расширению экспорта в Африку и Латинскую Америку

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Правительству России и нефтегазовым компаниям нужно разработать план по расширению экспорта на страны Африки, Латинской Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона. С таким поручением на совещании по нефтегазовой отрасли выступил Президент РФ Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

«Важно смотреть на перспективу. Вместе с нефтегазовыми компаниями составить план расширения экспортной инфраструктуры в страны Африки, Латинской Америки, страны Азиатско-Тихоокеанского региона», — перечислил глава государства.

Ранее Владимир Путин подписал закон, касающийся торговли природным газом с недружественными странами. Согласно документу, оплата в таком случае должна проводиться в рублях. Позже Москва подчеркнула, что при отказе ЕС от такой схемы Россия переориентирует поставки на другие страны.

#Владимир Путин #экспорт #нефть #газ
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