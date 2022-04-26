Путин поручил создать новые форматы спортивных турниров в России

Чтобы компенсировать отмененные международные турниры и сохранить соревновательную активность спортсменов, в России необходимо создать новые состязания и привлечь к ним иностранных атлетов, клубы, команды. Об этом на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта заявил Президент РФ Владимир Путин.

Глава государства отметил, что из-за огромного давления олимпийская сборная России заняла более низкое место, чем планировалось по Стратегии развития спорта.

«<...> сейчас мы не на торжественном мероприятии, а на, по сути, производственном совещании и должны давать объективные оценки всему, что мы делаем. В этой связи хотел бы отметить, что итоговое место в общекомандном зачете у нашей сборной все-таки ниже, чем было запланировано в Стратегии развития спорта», — заявил он.

Чтобы в сложившихся условиях спортсмены не потеряли соревновательную активность, в России необходимо подготовить новые соревнования — многоэтапные турниры, открытые и привлекательные со всех точек зрения.

«Что касается проектов, которые международные структуры управления спортом отменили в России — ну, бог им судья, — но в этой связи эти отмененные соревнования нужно восполнить за счет своих новых форматов», — приводит слова Владимира Путина пресс-служба Кремля.

Подготовкой перечня новых соревнований займется Правительство России, также оно определит объемы финансирования для новых и уже существующих соревнований.