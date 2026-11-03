Путин поручил создать мобильные технопарки для помощи сельским учителям

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин поручил Минпросвещения представить предложения о создании мобильных педагогических технопарков для методической помощи учителям малокомплектных и сельских школ. Поручение дано по итогам встречи с учителями, студентами педагогических специальностей и учащимися классов педагогической направленности, состоявшейся 29 августа, сообщается на сайте Кремля.

Согласно перечню поручений, Минпросвещения совместно с исполнительными органами субъектов РФ должно подготовить предложения о создании таких технопарков для оказания методической помощи учителям малокомплектных и сельских школ в приобретении навыков работы с новым оборудованием и применения новых технологий, включая искусственный интеллект, дополненную и виртуальную реальность. Предусмотрено привлечение к работе технопарков студентов педагогических направлений подготовки. Соответствующий доклад должен быть представлен дважды – до 1 марта и до 1 сентября 2027 года.

Кроме того, Путин распорядился к 1 июня 2027 года подготовить предложения о разработке и реализации программы, предусматривающей посещение педагогическими работниками ведущих научных и образовательных организаций, а также высокотехнологичных предприятий. Ответственными за исполнение назначены министр просвещения Сергей Кравцов и главы регионов.

Также Минпросвещения вместе с исполнительными органами субъектов РФ необходимо обеспечить формирование на базе образовательных организаций сети ресурсных центров, оказывающих методическую помощь малокомплектным и сельским школам в развитии института наставничества, в том числе для учителей, впервые приступающих к педагогической деятельности.