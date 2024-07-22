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Путин поручил создать фонд по поддержке спорта в России
В России будет создан фонд по поддержке спорта, который будет финансироваться за счет целевых отчислений от азартных игр. Соответствующее поручение дал Президент РФ Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.
Основными целями работы фонда названа дополнительная поддержка детско-юношеского и массового спорта, спортивных школ, Олимпийского комитета России, Паралимпийского комитета России, общероссийских и региональных спортивных федераций, а также реализация новых форматов международных спортивных соревнований и развитие спортивной инфраструктуры.
Имущество фонда будет формироваться «в основном за счет целевых отчислений от азартных игр (в отношении спортивных событий по соответствующим видам спорта, которые не были организованы спортивными федерациями и спортивными лигами)», отмечается в поручении.
Правительство страны должно выполнить это поручение уже к 10 сентября текущего, 2024 года. Кабинету предстоит внести в законодательство необходимые для этого изменения.
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