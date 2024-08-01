Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин поручил создать единое научно-технологическое пространство в рамках БРИКС
Страны СНГ и БРИКС будут стремиться к формированию единого научно-технологического пространства. Об этом следует из перечня поручений, данных Президентом РФ Владимиром Путиным по итогам заседания Совета по науке и образованию и встречи с получателями мегагрантов и ведущими учеными.
«<...> представить предложения по созданию единого научно-технологического пространства в рамках Содружества Независимых Государств и межгосударственного объединения БРИКС», – сказано в документе, опубликованном на сайте Кремля.
До 1 ноября Правительство должно сформировать предложения и представить их главе государства.
13 июня вице-президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Александр Благов выступил с инициативой разработки общей для стран СНГ и БРИКС программы развития исследований с помощью установок класса «мегасайенс».
«Это точно соответствует и нашим интересам, и интересам партнеров», – поддержал тогда инициативу Путин, его слова приводил ТАСС.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»