Путин поручил создать центры для развития талантов детей из республик Донбасса

Используя накопленный опыт и компетенции «Сириуса», необходимо создать методические центры для поддержки и развития талантов у детей в Донецкой и Луганской народных республиках (признанных Россией перед началом специальной военной операции на Украине) и разработать специальные программы подготовки педагогов. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на заседании попечительского совета фонда «Талант и успех», сообщает пресс-служба Кремля.

«Они нуждаются в этом, и их нужно поддержать. Принципиальная позиция России по защите и поддержке жителей Донбасса, конечно, не устраивает многих партнёров, но это люди, которые реально сейчас в этой поддержке нуждаются, как я уже сказал. Исходя даже из гуманитарных соображений нужно это сделать», — поделился своим видением ситуации глава государства.

По мнению Путина, Россия сейчас сталкивается с ограничениями в различных сферах (он упомянул в этом контексте не только спорт, но и искусство), но нужно продолжать разрабатывать разные меры поддержки талантливых молодых людей и школьников.

«У нас министерство этим занимается, Правительство этим занимается. Нужно, конечно, включить возможности „Сириуса“, для того чтобы создать здесь необходимые достойные условия для организации мероприятий подобного рода», — обратил внимание российский лидер.

По словам Путина, некоторые страны с интересом относятся к проектам, которые реализуются на базе «Сириуса», и хотели бы сотрудничать с образовательным центром. Прежде всего речь идет о странах Шанхайской организации и БРИКС.

«Это огромные государства с миллиардным населением и с хорошими достижениями мирового уровня в очень многих областях. Как вы знаете, я с некоторыми коллегами здесь был, они находятся под впечатлением от того, что здесь увидели, и хотят развивать контакты с „Сириусом“ по линии своих министерств, ведомств, конкретных школ, университетов, научных центров», — подчеркнул Президент.

Ранее Владимир Путин призвал создать на базе образовательного центра модули по кибербезопасности, о чем сообщал «Татар-информ».