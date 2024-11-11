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Путин поручил сохранить ставку 2% по «Дальневосточной ипотеке» до 2030 года
Действующая ставка по программе «Дальневосточная ипотека» будет сохранена до 2030 года. Такое поручение по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума дал Президент РФ Владимир Путин.
В настоящее время ставка по этому виду льготной ипотеки составляет 2%.
Кроме того, глава государства поручил повысить до 1 млн рублей выплату на погашение ипотечного кредита для ряда семей Дальневосточного федерального округа, в которых родился третий и последующий ребенок.
Речь идет о жителях Чукотского автономного округа, а также других регионов, в которых суммарный коэффициент рождаемости третьего и последующих детей ниже, чем в среднем по ДФО.
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