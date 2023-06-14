Путин поручил Совбезу решить вопрос со статусом участника спецоперации для пограничников

Президент России Владимир Путин поручил Совету безопасности РФ решить вопрос присвоения статуса участника специальной военной операции на Украине пограничникам и полицейским. Об этом он рассказал на встрече с военными корреспондентами, передает ТАСС.

«Я поручил Совету безопасности, они сейчас готовят предложения», — сказал глава государства в ответ вопрос, касающийся проблем с отсутствием статуса участника боевых действий для пограничников и части полицейских.

Речь шла, в частности, о полицейских Луганска и о пограничниках, охраняющих территорию Белгородской области. Аналогичная проблема есть и у полевых медиков, уточнили участники беседы.

«Я для себя пометил, запомнил. <...> То, что с военными медиками это происходит, я впервые слышу. Обязательно посмотрю, это техническая проблема. Военный медик за „ленточкой“ фактически воюет», — отреагировал Путин.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Министерство обороны РФ предложило признавать ветеранами боевых действий защитников пограничных территорий.