Путин поручил составить рейтинг вузов по качеству подготовки в сфере ИИ

Президент РФ Владимир Путин дал Правительству страны поручение разработать рейтинг вузов, обучающих будущих специалистов в сфере искусственного интеллекта по качеству образования. Об этом сообщает РИА Новости.

«Прошу компании альянса совместно с Правительством разработать рейтинг вузов по качеству подготовки специалистов с компетенцией в области искусственного интеллекта», — сказал глава государства на конференции «Сбера» по искусственному интеллекту.

Президент отметил, что при составлении рейтинга необходимо прежде всего учитывать стартовую зарплату, на которую выпускник того или иного вуза может рассчитывать при устройстве на работу.

По мнению Путина, готовность бизнеса платить высокую зарплату начинающему специалисту — это самый верный критерий для оценки и компетенции человека, и уровня образования в конкретном учебном заведении.

Ранее российский лидер предложил расширить использование искусственного интеллекта на вредном для человеческого здоровья производстве.