Путин поручил снизить заболеваемость Covid-19 среди пожилых россиян
Большая часть смертей от коронавируса приходится на пожилых людей, поэтому предприятия должны принять все меры, чтобы уменьшить риски заболеваемости среди таких сотрудников. Об этом на совещании по военной тематике, состоявшемся в Сочи, заявил Президент РФ Владимир Путин.
«Люди старших поколений болеют тяжелее. Сегодня это очевидный факт. И летальность среди наших граждан этой возрастной группы, старшей возрастной группы, в разы выше, чем в среднем», — подчеркнул Президент.
Он призвал предприятия усилить меры безопасности, учитывая то, что среди их работников есть люди старшей возрастной группы.