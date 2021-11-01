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Здоровье
1 ноября 2021  16:30

Путин поручил снизить заболеваемость Covid-19 среди пожилых россиян

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Большая часть смертей от коронавируса приходится на пожилых людей, поэтому предприятия должны принять все меры, чтобы уменьшить риски заболеваемости среди таких сотрудников. Об этом на совещании по военной тематике, состоявшемся в Сочи, заявил Президент РФ Владимир Путин.

«Люди старших поколений болеют тяжелее. Сегодня это очевидный факт. И летальность среди наших граждан этой возрастной группы, старшей возрастной группы, в разы выше, чем в среднем», — подчеркнул Президент.

Он призвал предприятия усилить меры безопасности, учитывая то, что среди их работников есть люди старшей возрастной группы.

#заболеваемость #владимир путин #Коронавирус #пожилые люди
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