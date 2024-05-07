Путин поручил снизить смертность в дорожных авариях в 1,5 раза к 2030 году

К 2030 году смертность во время дорожно-транспортных происшествий в России должна сократиться в 1,5 раза, а к 2036-му – в 2 раза по сравнению с 2023 годом. Об этом говорится в указе Президента Владимира Путина о национальных целях развития страны, опубликованном на сайте Кремля.

«Снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году и в два раза к 2036 году по сравнению с показателем 2023 года», – сказано в документе.

Кроме того, среди задач, поставленных в рамках национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни», – увеличение к 2030 году не менее чем до 85% доли дорог федерального значения и крупнейших городских агломераций, соответствующих нормативным требованиям, а также опорной сети автодорог, не менее чем до 60% – дорог регионального или межмуниципального значения.